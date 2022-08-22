Глава ОП Украины Андрей Ермак хочет призвать к ответу “детей и внуков россиян”:

“Наша задача – сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки, Россия заплатит за все”

Заявление для внутренней украинской аудитории. Ермак пытается улучшить собственный имидж в глазах укропатриотов. После неудачной попытки выжить главкома ВСУ Залужного, позиции главы президентской администрации пошатнулись. Приходится изо всех сил изображать «ястреба», чтобы угодить вкусам “партии войны”.

Ермака на Украине не любят все. Слишком велико его влияние на Зеленского, много власти в руках. Враги припоминают ему темную историю с попыткой задержания «вагнеровцев» в Минске год назад. Американская конгрессмен Виктория Спартц вообще обвинила Ермака в работе на Кремль.

Украинский политбомонд тот ещё террариум, полный жаб и гадюк. Но есть общая черта – русофобия. Других туда не принимают. Поэтому любые попытки договориться с укроэлитой бесполезны. Оставь надежду всяк сюда входящий.