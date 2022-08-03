Глава офиса президента Украины Андрей Ермак: Успеть до зимы

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак дал очень интересное интервью японскому изданию NHK. По мнению Ермака, если бои будут продолжаться до зимы, украинским войскам будет все сложнее отвоевать свою территорию.

“Если боевые действия продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет”, – сказал Ермак.

Проще говоря, в администрации Зеленского понимают что оказались в тупике и время играет против Украины. Поэтому Киевский режим будет пытаться любой ценой переломить ход боевых действий. Добиться этого, сидя в глухой обороне, невозможно. Политическое руководство Украины требует от армии наступления и побед любой ценой. Нужно как-то поддержать боевой дух войск, убедить население терпеть тяготы войны.

Требования наступать наталкиваются на возражения генштаба ВСУ. Военные справедливо опасаются разгрома и огромных потерь, что может привести к обрушению фронта. Крайними в этом случае назначат генералов.

Ближайшие 2 месяца могут оказаться решающими. Если ВСУ не удастся провести наступление и отвоевать какие-то территории, карточный домик из лжи, обещаний и надежд, созданный киевскими политтехнологами, начнет рассыпаться.