Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с победой!

Вся территория Луганской Народной Республики освобождена от украинских вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сделал важное заявление:

Дорогие соотечественники! Граждане Луганской Народной Республики!

Сегодня, третьего июля, великий день, который навсегда войдет красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в ее исторических границах. Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены! Они применяли подлую тактику, используя мирных жителей как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок. И вот, наконец-то были взяты и такие большие города Луганской области как Рубежное и Северодонецк, а сегодня полностью освобожден Лисичанск! Я искренне поздравляю всех нас с этим новым Днем Великой Победы!