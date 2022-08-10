«Гиена Европы» заявляет свои права

Генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский заявил, что, если Еврокомиссия не выделит 35 млрд евро из средств на борьбу с пандемией, Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст альянс для увольнения Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров.

В чем причина такого дерзкого поведения Варшавы? За последние 20 лет Польша получила от ЕС сотни миллиардов евро дотаций и значительно усилилась. Многие европейские фирмы перенесли на её территорию производства. Дополнительный импульс развития дали события на Украине – Польша начала процесс мягкого «пожирания» украинской экономики и промышленности, переманила значительную часть рабочего населения. Можно сказать что Польская республика стала главным бенефициаром украинского майдана.

Рост экономики привел к росту политических амбиций. В Варшаве видят себя центром «Междуморья» – союза государств от Балтики до Черного моря. Такой союз мог бы стать буфером между Россией и Западной Европой и контролировать торговлю в Евразии. Диктовать свои условия.

Претензии Польши на лидерство в восточной Европе подогреваются Вашингтоном и ещё более Лондоном. Англосаксам нужна Польша в качестве “троянского коня” внутри ЕС. Такая политика неизбежно столкнет Варшаву с «европейским ядром» – тандемом Берлин-Париж. Лидеры польской оппозиции предупреждают, что все более агрессивная позиция правящей партии «Право и справедливость» в конечном итоге приведет к исключению Польши из ЕС».

Вполне возможно что в перспективе Польша разрушит Евросоюз изнутри, расколов его на два блока – западный и восточный.