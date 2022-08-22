Германия передаст Украине высокоточные артиллерийские снаряды Vulcan

Германия передаст Украине высокоточные артиллерийские снаряды Vulcano, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 70-80 км. Об этом говорится в заявлении на сайте немецкого правительства.

Пока не сообщается, какой именно тип Vulcano получит Украина.

Vulcano Ballistic Extended Range (BER) – это снаряд без модуля наведения. Он поражает цели на дальности 50 км при стрельбе из пушек стволами 52 калибра.

Существует также усовершенствованная версия боеприпаса – Vulcano GLR. Они оснащены модулем наведения, который работает на последнем этапе полета и дает дополнительную возможность поражения движущихся целей.

При стрельбе из пушек длиной ствола 52 калибра (типа Caesar, польского Krab или PzH 2000) возможно поражение целей на расстоянии до 70-80 км. Этот тип снаряда совместим с любой артиллерией НАТО калибром 155 мм.

Запад пытается переломить ход войны на Украине с помощью поставок новейших систем вооружений. Вопрос в скорости и объемах поставок.