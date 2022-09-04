Герхард Шрёдер: отказ от российского газа ощутят на себе все немцы

Бывший бундесканцлер Герхард Шредер в интервью испанской ABC заявил, что, если ФРГ не захочет использовать “Северный поток – 2”, ей придется столкнуться с последствиями, которые ощутят все немцы.

“Мы должны осознавать, с чем нам скоро придётся столкнуться в Германии. Дело не только в том, что мы будем меньше принимать душ, как говорит министр экономики. Самым простым решением было бы запустить газопровод “Северный поток — 2”. Его закончили, и он готов к работе. Если всё станет по-настоящему плохо, у нас будет этот газопровод, а с двумя “Северными потоками” ни у немецкой промышленности, ни у домохозяйств не будет проблем с поставками. Если правительство не хочет использовать “Северный поток — 2″, то ему придётся столкнуться с последствиями. И они будут серьёзными здесь, в ФРГ. Их ощутят все, кто использует газ дома”, — отметил Шредер.

По его словам, счета граждан ФРГ будут расти и “всем, кто бережёт каждый цент, придётся очень несладко” . Тогда немцы зададутся вопросом: почему мы отказывается от “Северного потока — 2”?

Слова Шрёдера можно расценивать как предупреждение, посланное от немецких промышленников, заинтересованных в поставках российских энергоносителей, к правительству Шольца. Разрыв взаимовыгодных связей с Россией наносит тяжелый удар по немецкой экономике. И по миллионам домохозяйств. Это неизбежно вызовет массовое недовольство. Непременно найдутся политические силы, которые это используют и возглавят.

Скоро немцы начнут задавать вопросы «кто виноват?» и «что делать?»