Гендерный пряник в США

«Ценности свободного мира» прививают со школы

«В калифорнийской школе в расписание включили изучение «гендерного пряника»»: New York Post пишет, как ребята изучают множественность гендеров на примере любимца малышей – пряничного человечка с радугой вместо мозга и по видео с трансгендерами.

«Гендерный пряник» – часть урока сексуального образования в районной калифорнийской школе. Курс «Разговор подростков» используется для средних и старших классов и его изучают тысячи студентов по всей Калифорнии. «Пряник» включает в себя видео о том, «каково быть трансом-старшеклассником». Сердце «гендерного пряника» описывает разные сексуальные ориентации – пансексуальность, гомосексуализм, асексуальность и гетеросексуальность. Радужные мозги – гендерную идентичность»

Неудивительно что согласно обследованию Gallup доля гомосексуалистов среди американской молодёжи выросла в 26 раз по сравнению со старшими поколениями. Америка уже не та…