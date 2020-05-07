Культура и искусство

Гарик Сукачев снимет док. фильм об острове Сахалин

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Остров Сахалин
Остров Сахалин

Об этом музыкант и режиссер рассказал в эфире YouTube-трансляции “Одни дома” телеканала Кино ТВ

Вчера (6 мая) вечером гостями YouTube-трансляции “Одни дома” телеканала Кино ТВ стали музыкант, актер и режиссер Гарик Сукачев и актриса Ирина Пегова. Гости поделились творческими планами и обсудили проекты, которые не остановились на время карантина.

Так, Гарик Сукачев поделился о том, что уже начал подготовку нового документального фильма о Сахалине.

“Я хочу снимать следующий документальный фильм. Хочу его снимать на Сахалине. И как раз мы занимаемся подготовкой, это и бумажная всякая волокита, обмен письмами с Русским географическим обществом, конечно, прежде всего, с Сахалином. Какие-то материалы смотрю. Буквально сейчас заказали большую книгу о Сахалине, которая была написана в начале 20 века, по почте. Она уже пришла, просто нужно будет доехать до почты, когда пройдут все праздники. Есть чем заниматься. Надеюсь, в июне отменят этот режим самоизоляции. Я как раз хотел во второй половине июня улететь туда на две недели на отсмотр натуры”, — поделился Гарик.

“Я очень люблю Сахалин. И я сделал фильм о Чуйском тракте, который называется «То, что во вне». И я проехал весь Чуйский тракт до монгольской границы на мотоцикле. И здесь я также хочу проехать весь остров Сахалин. Это колоссальное историческое место. Помимо того, что оно необыкновенной красоты. Это место огромной истории, и не только России, но и Японии, и древнейших народов, айнов, прежде всего, которые там жили. Поэтому когда мы там были прошлой зимой, я в очередной раз был в восторге и сказал, что следующий документальный фильм я хочу делать только здесь”.

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