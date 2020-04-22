Философия посткарантинного государства

Новые посткризисные государства должны будут строиться на принципах народовластия

Костлявая рука смертельно опасного коронавируса выхватывает множество людей из привычной трудовой жизни и закрывает – одних в собственных квартирах, других бросает на больничные койки и душит их там, лишая воздуха и жизни… Почти половина населения планеты, около 4 млрд. людей, вынуждены были подчиниться приказам своих властей разойтись и закрыться у себя дома на карантин. Остановилась торговля промышленными товарами, остановился транспорт, остановилось массовое движение людей по планете и вся индустрия с их обслуживание. Остановились заводы, фабрики и предприятия с массовым скоплением в них рабочих… Экономика развитых стран мира начала обваливаться. Самым слабым звеном в этой экономической трагедии оказались США и Западная Европа. Уже публично заявлено, что «экономика США рухнет на 40 процентов». Таковы реалии!

Оборотной стороной этого процесса становится массовый рост уволенных с работы, рост безработицы и массовое обнищание граждан, прежде всего, в странах Западной Европы и США. Впервые со времён развития капитализма – массового оттока людей из сельской местности и обретения ими работы в промышленно развивающихся городах, мы видим обратный процесс резкой люмпенизации людей. По известным законам общественного развития гражданского общества в развитых странах за таким процессом следует социальная политическая поляризация вполне грамотных сегодня граждан и радикализация общей политической обстановки в странах.

Такая поляризация, как свидетельствует история, имеет в сущности диалектический – двухполярный принцип организации нравственных умонастроений граждан. С одной стороны, это те, кто придерживается левых социальных идей организации общества, выступающие за социальную справедливость, которую гарантирует только советская власть: в таких советах должны быть представлены пропорционально все социальные слои населения, в соответствующих палатах принимающие коллективным обсуждением такие законы, которые гарантируют жизненные, материальные, культурные и духовные интересы граждан страны. К сожалению, не существует, как это было в начале ХIХ века, современной левой социальной философии, которая могла бы стать ориентиром для масс в решение актуальных острых классовых проблем, когда большую часть населения составляют мелкие собственники, ремесленники, торговцы и обслуживающие.

С другой – те олигархические властные структуры, члены семей миллиардеров и оплачиваемый ими обслуживающий их административный аппарат. Финансовые олигархи посредством наличествующего у них финансового капитала определяют не только жизненное, материальное, культурное и духовное состояние граждан в управляемых ими странах, но и управляют этими процессами с целью удержания своей власти над неимущими гражданами всеми имеющимися у них средствами подавления социальных протестов и возмущений отдельных лиц.

Карл Маркс 170 лет назад сказал: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир». Казалось бы, всё понятно и ясно сформулировано, и пророчество это частично сбылось на территории российского государства. Однако, где то социалистическое государство? Где нынче тот пролетариат, те рабочие, которые сегодня изгнаны из заводов и фабрик роботами, высокотехнологичными «думающими» станками и эргономичными технологическими процессами, где используются огромные энергетические мощности, получаемые на новооткрытых физических принципах. Вы ответите – в Китае и странах дальнего Востока, во многом сохранивших принципы социально ориентированной экономики, для гармонического гуманного решения насущных проблем основной массы населения этих стран. И будете правы, но только частично…

Экономика Дальневосточного региона Земли строилась на культуре труда тамошнего населения, целью которого не было стяжание личных ценностей, но гармоничная жизнь человека в природе и с природой, желая, как можно меньше нарушать её натуральную гармонию, установленную по «небесным законам» и незыблемую человеком, который, если не исполняет её, неминуемо погибает. Такова их мудрость.

Современная западноевропейская культура, сформировавшаяся на католицизме и протестантстве различного толка, это культура амбитной волевой личности, представляющей свой «великий и сильный» многовековой гербовый род и подчиняющая себе менее значимые другие личности – из более молодых гербовых родов. На этом верноподданническом принципе подчинения вассалов своему сюзерену строились на Западе Европы все эти маленькие, а порой и территориально крошечные государства королей, графов и маркграфов и т.п.

Интересная, но важная деталь для понимания нравственного умонастроения католика. Например, поляк идёт в костёл на «набожейнство» (nabożeństwo) – что можно перевести как «пропитывание божественной силой». Вот тот нравственный императив, который позволял (и позволяет) полякам после создания федеративного государства Королевства Польского и Великого княжества Литовского – Речи Посполитой в 1569 году и принятия иезуитской Брестской унии 1596 года, при колонизации восточных земель православных христиан, чувствовать своё превосходство и уверенность в собственной правоте, творя, по сути бесчинства и насилие над простыми крестьянами.

На необъятных просторах Восточной Европы среди православных христиан-славян государство было построено на принципах жёсткого единовластия, где монарх «по воле Божьей» вершил свою власть над народом, издревле приверженным служению не личным своекорыстным амбициям, но Богу, и только в этом смысле подчинялся царю и императору, сохраняя собственную честь перед Богом. Издревле решение непростых насущных проблем, в непростых условиях перманентных природных и военных катаклизмов, русские люди принимали в согласии с мнением большинства соплеменников на всенародных Вече, ибо «глас народа – глас Божий». Православный человек всегда шёл и идёт в церковь на «богослужение» – служить Богу, подчиняться Его воле и выполнять Его заветы.

Понимая эти принципиальные различия между культурами, сформировавшимися в течение веков на Западе и на Востоке Европы, можно вполне логично определить те последствия современного экономического кризиса, которые могут наступить по его завершению. Естественно они будут зависеть от тех методов, которыми будет решаться его преодоление. Общий эффект комбинированного экономико-биологического кризиса, – резкое обнищание огромных масс населения в развитых странах. Подчеркнём – вполне образованного населения, обладающего средствами массовой коммуникации: личными компьютерами, интернетом, мобильными телефонами, личным автомобильным транспортом, личными контактами в городской скученной жизни и т.п.

Правящий олигархат, создавший свои миллиардные состояния на присвоении общенародного достояния в виде природных, промышленных, транспортных и добывающих ресурсов и эксплуатации их прежде всего с целью обогащения себя, а также проводя спекулятивные финансовые операции на международных долларовых торговых биржах в англосаксонских странах, будет всеми методами стремиться удержать свою политическую власть всюду – в Америке, Европе, Австралии. С этой целью будут подавляться прежде всего средства массовой коммуникации людей, что сейчас и происходит в виде приказа «сидеть всем по домам!» и строгих штрафов за неисполнение этих распоряжений. Будет нарушен интернет и мобильная связь. Правда, зависимость самих олигархов от этих средств коммуникации и связи, также велика, если, конечно, не будут созданы альтернативные каналы связи для них.

Однако это всё полумеры для того, чтобы не допустить массовых волнений голодных людей. Вооружённые столкновения между собой различных социальных групп граждан в странах, на почве разногласия политических и мировоззренческих нравственных взглядов, имущественной, расовой и национальной нетерпимости – любой ксенофобии по отношению к чужим, вот тот более существенный силовой политический инструмент, который позволит канализировать социальные противоречия в сторону от концентрации его воздействия на тех, кто будет их инспирировать из властных структур. Но это по существу не решает стоящей проблемы. Мировая война исключена – ибо это была бы не война, а самоубийственный Армагеддон.

Всё это будут лишь временные меры самозащиты нынешней т.н. «элиты», ибо основное противоречие – остановка промышленного производства и, как следствие, остановка торговли производимыми ими товарами, остановит и работу финансовых бирж, т.е. позволявших финансовым олигархам быстро приобретать многомиллиардную долларовую сверхприбыль по сути дела «из воздуха». Падение доллара, этого худо-бедно денежного инструмента организации современной экономики и всё большее превращение его просто в цветную бумажку, обрушит самые большие мировые банки со всеми ихними миллиардными счетами олигархов. И вот тут, олигархи окажутся голыми перед лицом голодных истерзанных их провокациями несчастных людей. Эти несчастные бедные, но сильные духом убежденности в своей правоте люди будут готовы бороться остатками сил и имеющихся средств за свою жизнь и жизнь своих детей. Это будет момент истины!

Новые, посткризисные государства должны будут строиться на принципах народовластия – другого не дано! И это будут государства, утверждающие жизненные интересы своих граждан на реальной экономике, гуманной человеколюбивой идеологии, по законам, не позволяющим приватизировать в личное пользование основные государственно-образующие общенародные фонды и ресурсы – в том числе энергетические, средства производства и общественные средства коммуникации.

Валерий Васильевич Иванов, историк, философ, председатель Союза русских литераторов и художников Литвы, Вильнюс