Культовый фильм «Покровские ворота» впервые в истории выходит на большой экран

Легендарная лента Михаила Козакова по сценарию Леонида Зорина будет показана в кинотеатрах страны в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино»

8 сентября к 875-летию Москвы в рамках спецпроекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» в десятках городов страны в прокат выйдет фильм «Покровские ворота» – лирическая комедия о жителях стремительно меняющейся Москвы пятидесятых.

В основе сценария – одноименная пьеса Леонида Зорина, которая к моменту премьеры была поставлена на сцене Театра на Малой Бронной Михаилом Козаковым. В пьесе Зорин описал свою жизнь в коммунальной квартире, когда приехал из Баку в Москву. Писатель только изменил имена, вместо квартирной хозяйки придумал тётушку и перенёс место действия с Петровского бульвара к Покровским воротам.

Судьба фильма была непростой. Козаков долго не мог получить разрешение на съёмки, картину раскритиковали на худсовете, обозвав «китчем», она едва не оказалась «на полке» из-за того, что Елена Коренева, исполнительница роли Людочки, эмигрировала в США. Из фильма вырезали фразы или даже целые фрагменты. Например, во время антиалкогольной кампании были удалены эпизоды с пьянством Велюрова. Но несмотря ни на что зрители полюбили картину: она буквально разошлась на цитаты, а сегодня по праву входит в золотую коллекцию советского кинематографа.

«Когда-то идея Зорина и Козакова снять «Покровские ворота» для кинопроката не получила поддержки у руководства студии. Но Данелия уговорил режиссёра сделать фильм для ТВ: мол, расширенный формат даже лучше передаст обаяние диалогов. И получилось, что люди полюбили фильм, так ни разу и не увидев его в кино. Представляете? Никто и никогда не мог сказать «А пойдём на «Покровские ворота»? Мы даём такую возможность! «Пережить игру страстей в непосредственной близости от Покровских ворот», – как говорил Костик в исполнении Олега Меньшикова. Мы ходим в кино за впечатлениями. А это — фильм о молодости, любви, надеждах, который дарит неповторимый опыт зрительского переживания в кино», – комментирует Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

Киноконцерн «Мосфильм» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» не просто выпускают «Покровские ворота» на большие экраны. Зрители увидят покадрово восстановленный в лабораториях киноконцерна и воссозданный в формате 4K шедевр. Благодаря качественной реставрации, мы увидим фильм в тех красках и звуке, которые закладывались Козаковым и легендарным оператором картины Николаем Немоляевым, ставившим «Обыкновенное чудо» и «Курьера».

В прокате фильм представляет «Мосфильм. Золотая Коллекция» — телеканал эксклюзивного и премьерного доступа к золотому фонду отечественного кинематографа, созданного ведущей киностудией страны. Неповторимое сочетание классики советского и российского кино, а также современных отечественных фильмов — лидеров проката и телеэфира.

Вещание канала «Мосфильм. Золотая коллекция» началось 1 сентября 2020 года. К началу 2022 года телеканал стал доступен в пакетах большинства операторов неэфирного ТВ в России и многих зарубежных операторов, ориентированных на русскоговорящих подписчиков.