Фильм «Асса» снова в кино

«Асса» снова в кино. Специальная акция телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя

Киноконцерн «Мосфильм» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» выпускают в кинопрокат культовый фильм Сергея Соловьёва «Асса»

16 июня в 250 кинотеатрах по всей стране выйдет самый знаменитый фильм Сергея Соловьева «Асса».

Картина «Асса» стала настоящим открытием для зрителей в 1988 году. На экране звучала музыка официально непризнанных, но невероятно популярных групп: «Аквариум», «Кино», «Браво», «Союз композиторов». Демонстрировались произведения авангардных художников. Местом действия стала непривычно заснеженная Ялта. А героями картины – неформальная молодежь.

Виктор Цой попал в картину совершенно случайно – вначале его даже не взяли в массовку. Но, прослушав песни музыканта, Сергей Соловьев понял, что именно композицией «Перемен» должна заканчиваться картина.

Для создания знаменитой финальной сцены не пришлось специально собирать массовку – Цою достаточно было сообщить нескольким фанатам, что в «Зелёном театре» состоится бесплатный концерт «Кино» – и огромная толпа пришла на съёмки в назначенное время.

Снятая на плёнку картина была покадрово восстановлена мастерами лаборатории «Мосфильма» и воссоздана в формате 4K – в точных красках и звуке, которые закладывались автором.

«Сейчас, наверное, трудно представить тот эффект разорвавшейся бомбы, который произвела «Асса» в прокате. Арт-объекты, рок-музыка, отрывки из книги Эйдельмана, невероятные диалоги и монологи. Все это было объединено гением Соловьева в единую симфонию с невероятно точным и ярким финалом – песней «Перемен» в исполнении Виктора Цоя. 8 месяцев фильм шёл по всей стране с огромным успехом – сейчас нам трудно представить кино, которое не будет сходить с экранов в течение такого периода. И сегодня, уверен, «Асса» во многом не потеряла своей актуальности и свежести и привлечет внимание уже нового поколения, а для многих станет арт-открытием», – говорит Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

В прокате фильм представляет телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» – совместный проект компании «Цифровое Телевидение», медиахолдинга ВГТРК и российского киноконцерна «Мосфильм».

«Мосфильм. Золотая Коллекция» — это телеканал эксклюзивного и премьерного доступа к золотому фонду отечественного кинематографа, созданного ведущей киностудией страны. Неповторимое сочетание классики советского и российского кино, а также современных отечественных фильмов — лидеров проката и телеэфира.

Вещание канала «Мосфильм. Золотая коллекция» началось 1 сентября 2020 года. К началу 2022 года телеканал стал доступен в пакетах большинства операторов неэфирного ТВ в России и многих зарубежных операторов, ориентированных на русскоговорящих подписчиков.