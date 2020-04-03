«Европейский Экспресс Кредит» – быстрый способ решения финансовых проблем

В условиях мирового экономического кризиса никто не застрахован от финансовых потерь. При возникновении денежных проблем первое, что приходит в голову для их решения – оформление кредита в банке. Однако у этого способа поправить финансовое положение есть немало «подводных камней»: строгое соблюдение условий банка, длительное ожидание рассмотрения заявки, высокий процент отказов, предоставление многочисленных документов. Когда срочность находится в приоритете, альтернативным вариантом сложной процедуры выступает ссуда под залог ПТС.

Компания «Европейский Экспресс Кредит» предлагает быстрое решение ваших финансовых проблем – деньги под ПТС на выгодных условиях. Если вы владеете автомобилем и срочно нуждаетесь в деньгах – наши специалисты помогут получить необходимую сумму в день обращения.

Условия финансирования

Ссуда под залог техпаспорта авто является разновидностью займов под залог имущества. Ее предлагают многие финансовые организации и банки, среди которых важно выбрать надежного кредитора.

«Европейский Экспресс Кредит» – компания с многолетним опытом работы в сфере финансирования частных лиц. Наша специализация – деньги под ПТС и автолизинг. Мы работаем без скрытых комиссий, лишних услуг и дополнительных платежей, предлагая выгодные условия сотрудничества:

Ставка от 2,5% в месяц;

Выдача денег наличными или на карту в день обращения;

Одобрение заявок, независимо от кредитной истории клиента.

Плюсы сотрудничества с «ЕЭК»

Кредитование под ПТС пользуется немалой популярностью у автовладельцев, срочно нуждающихся в деньгах. В отличие от других вариантов финансирования ссуда под ПТС обладает многочисленными достоинствами.

Компания «Европейский Экспресс Кредит» предлагает выгодные условия сотрудничества для каждого клиента:

Автомобиль остается в распоряжении владельца. После заключения договора вы продолжаете использовать машину в личных целях;

Простота оформления. Одобрение заявки осуществляется по гражданскому паспорту и водительскому удостоверению автовладельца, ПТС и СТС машины. В залог принимаются автомобили отечественного и зарубежного производства;

Оперативность оформления. С момента подачи заявки до выдачи денег проходит не более часа;

Высокий процент одобрения. При рассмотрении заявок кредитная история клиента не учитывается.

Мы предлагаем деньги под ПТС от 12 до 36 месяцев. Оставить заявку можно по телефону или на сайте, заполнив онлайн-форму обратной связи.