Экономика

Европе не стоит сильно надеяться на норвежский газ

Автор: ИА “Русские Новости”
Норвегия

Украина отказалась принимать российский газ для Европы через станции, расположенные на территории Луганской народной республики и перешедшие под контроль российских войск, заявив о наступлении форс-мажорных обстоятельств. «Газпром» пока технически не может перенаправить газ через подконтрольную Украине территорию, а из-за правительственных контрсанкций остался и без польского участка газопровода «Ямал — Европа».

Евросоюз не готов пока полностью отказаться от российского газа и в связи с этим последнее время все взоры направлены в сторону Норвегии, обладающей большими запасами нефти и газа. Но, видимо, этим надеждам не суждено сбыться…

Депутат Социалистической левой партии (SV) Ларс Хальтбреккен считает, что наращивание добычи газа в Норвегии ради замещения российских поставок — стратегическая ошибка. Поэтому его партия будет препятствовать планам правительства по бурению новых скважин.

СтраныНорвегия
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