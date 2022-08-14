Европа поставила новый рекорд по ценам на электричество

Фьючерсные цены на электроэнергию в Германии выросли до рекордных 445 евро за мегаватт-час, пишет Bloomberg. Во Франции же цены впервые превысили отметку в 600 евро, повысившись по сравнению с февралём втрое.

Как сообщают аналитики, летняя жара усилила спрос на энергию и усугубила перебои в поставках из-за обмеления ключевых водных путей.

Из-за этих проблем Франция уже перестала быть экспортером электроэнергии в 2022 году, поскольку половина французских АЭС отключена для технического обслуживания.

На таком фоне, отмечает Bloomberg, единственными надежными источниками энергии остаются уголь и газ, что обеспечит устойчивый спрос и дальнейший рост цен.

Дефицит энергии неизбежно повлечет за собой рост производственных издержек, повышение коммунальных платежей, снижение уровня жизни и покупательной способности населения. Едва ли это понравится избирателям.

Проблемы Евросоюза только начинаются.