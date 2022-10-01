Евгений Пригожин поддержал Рамзана Кадырова в вопросах мобилизации: больше “контрабасов” и охранников, меньше программистов и срочников-“одногодичников”:

«В первую очередь, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас. Особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. А также представители государственных структур и силовых ведомств. В этом я не могу не согласиться с Рамзаном Кадыровым. И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошёл год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий – программисты и так далее».