Эвакуация Херсона – или чем мы отличаемся от Зе-преступников









Зе-к и его банда используют людей, как живой щит, что мы отчетливо увидели на примере Мариуполя и не только. Для них люди, как бы это цинично не звучало, просто это элемент военной инфраструктуры, которую не жалко. Наоборот, чем больше людей погибнет, тем для них лучше (можно киношки поснимать для западного обывателя).

Эвакуация Херсона перед решительной битвой – это как говорят после событий в Беларуси – ДРУГОЕ. Потому, что для нас жизни наших людей, это главное. Наши солдаты, не прикрываются на войне женщинами и детьми. И в этом наше главное отличие от убл@@@чного киевского режима, для которых даже якобы “их люди”, это пыль под ногами.