Эта война выделяет не только героев на полях сражений, но и тех чиновников новой формации, за которой наше будущее.

От имени беженцев с Украины хочу выразить отдельную благодарность губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, который сегодня сумел организовать работу КПП в полосе вверенной ему области. Как мне докладывают по состоянию на конец 10.09.22 (на 24.00):

На Шебекинском переходе в Белгородской области в Россию завели все машины.

Договорились что всю проверку прибывших будут проводить уже после пересечения границы. Люди размещаются уже на территории России и проходят все положенные мероприятия.

То же самое и на Логачевском переходе. По состоянию на полночь небольшая очередь еще сохранялась, но судя по скорости прохода через несколько часов и там все будет в порядке.

Отдельная благодарность волонтерам “Народного фронта” и всем остальным, которые быстро среагировали и развернули свои станции мобильной помощи прямо на границе.