Эмбарго на морские перевозки нефти

5 декабря вступает в силу полное эмбарго на морские перевозки “чёрного золота” , чем мы знали ещё с лета. Поэтому на протяжении оставшегося времени шла активная подготовка. Две основные проблемы (танкеры и страхование) уже решены

1. Страхованием занимаются теперь только русские компании, а Ллойд заявляет о падении доходов

2. Неизвестная компания неизвестной страны все лето усиленно скупала танкера по всему миру. Десятки судов, самого различного класса…

В результате российские морские перевозки сырой нефти на прошлой неделе подскочили до пятимесячного максимума – 3,6 млн баррелей в день, самого высокого уровня с начала июня. Вырос и средний показатель за четыре недели, достигнув максимального значения с августа.

Ну и чтобы два раза не вставать. Всем тем, кто переживает за то, что мы продаём свою нефть со скидкой.

Во-первых, этот разрыв сокращается.

Во-вторых, в настоящее время цена на нефть даже с учётом дисконта всё равно существенно выше, чем за как минимум последние 5 лет.

Это как в магазине сделать вывеску Sale, предварительно подняв цену в 2 раза. Потом к новой цене дать скидку в 20%. И вот уже счастливый покупатель радуется тому, как ловко обдурил простофилю продавца, скупив у него весь товар.