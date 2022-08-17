Война нервов. Экспорт газа из России в Европу упал до 40-летнего минимума

Ни один из крупных газопроводов, идущих в Европу, не работает даже на половину своей номинальной мощности. Однако «Турецкий поток» и «Голубой поток» (на графике не указан) работают близко к норме.

Европа скупает весь свободный СПГ в мире, усиливая кризис на мировом рынке. В результате цена на спотовом рынке уже превысила $2500 за 1000 куб. м. «Газпром», в свою очередь, методично осушает «Северный поток-1», подогревая и без того высокие цены на газ и электроэнергию в ЕС. Причём действует строго по закону, в соответствии с санкциями, введёнными самим Евросоюзом. Обращая силу противника против него самого.

Европа продолжает ожидать финансового кризиса в России и уступок по Украине, в то время как в России ждут социально-экономические взрывы в Европе, «холодные беспорядки» и снятие санкций.