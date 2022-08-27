Экс-сенатор США: Нам все равно сколько украинцев умрёт. Мы хотим победить









Экс-сенатор США Ричард Блэк дал очень интересное и показательное интервью. Несотря на то, что ему уже два месяца (видео размещено 27 июн. 2022 г.), на него следует обратить внимание. Несколько выдержек:

▪️”Нам все равно сколько украинцев умрёт. Сколько умрёт женщин, детей, гражданских, военных. Нам все равно. Это как великий футбольный матч, и мы хотим победить”

▪️”Россия не планировала вторжение заранее. Это видно по количеству войск, участвующих в нападении. Украина имела 250 тыс., а Россия напала всего со 160 тыс”

▪️”Путин был вынужден напасть, чтобы предотвратить нападение Украины на Донбасс”

▪️”Россия старается не наносить урон гражданским украинцам, т.к. считает их братьями-славянами”

▪️”В отличии от американских танков во Вьетнаме, российские останавливались перед мирной толпой в первые дни вторжения. Мы бы их просто раздавили в такой ситуации”

▪️”Украина не может принять решение про мир. Решение про мир может быть принято только в Вашингтоне, но пока мы хотим продолжать эту войну, мы будем воевать пока не умрёт последний украинец”