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Экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал на сайт “Миротворец”

Автор: Максим Сливко
Экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс
Экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал на сайт “Миротворец”

Музыканту вменяются в вину “поддержка президента РФ Путина и спецоперации, антиукраинская пропаганда, покушение на территориальную целостность Украины, попытка легализовать аннексию Крыма Россией”.

Замечательная компания подбирается на «Миротворце». Кого только там нет! Роджер Уотерс, Герхард Шрёдер, «патриарх киевский и всея Руси-Украины» Филарет (Денисенко). Оказаться на «Миротворце» среди врагов уродливого киевского режима это честь как по мне. Тем более приятно что я тоже на этом сайте присутствую.

СтраныВеликобритания Украина
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