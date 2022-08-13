Экономика

Экономические проблемы Украины нарастают

Автор: Максим Сливко
Экономические проблемы Украины

«Поскольку западная финансовая помощь поступают медленно, Украина с трудом платит своим солдатам”, – с таким заголовком вышло интервью с министром финансов Сергеем Марченко в Wall Street Journal.

“Безденежье грозит стать ахиллесовой пятой Украины. Налоговые поступления покрывают только около 40% госрасходов. Военные расходы составляют более 60% бюджета. Г-н Марченко урезал несущественные расходы до минимума”, – говорится в материале.

Отмечается, что западная финансовая помощь при этом запаздывает.

В то же время НБУ требует от правительства повышения налогов и сокращения расходов, для защиты финансовой стабильности, но Марченко не видит для этого больших возможностей.

“Иногда у нас есть иная точка зрения, чем у Нацбанка. Мы должны беспокоиться о победе в войне. Лучше рискнуть высокой инфляцией, чем не платить жалованье солдатам. Это война на истощение. Вы должны думать в этих терминах, думать о 2022 и 2023 годах. Это марафон”, – сказал Марченко.

Ситуация в экономике Украины прогрессивно ухудшается. В бюджете образовалась огромная дыра, которую покрывают эмиссией гривны и западными кредитами и грантами. На этом фоне подоспел отчет рейтинговых агенств S&P и Fitch. 12 августа они понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до “выборочного дефолта” и “ограниченного дефолта”, считая недавно согласованную реструктуризацию долга страны проблемной.

“Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту”, — говорится в сообщении S&P.

По сути Украина является страной банкротом на содержании западных союзников. И с каждым месяцем её содержание будет обходиться всё дороже. Как справедливо заметил Марченко, это война на истощение.

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