Общество

Доступность ОСАГО растет из года в год

Автор:

Согласно данным опроса, проведенного изданием «Комсомольская правда» в июне 2022 года, 78,26% респондентов отметили для себя доступность полисов «автогражданки», 70,7% опрошенных заявили, что у них не возникало проблем при оформлении договора. В опросе приняли участие 1700 респондентов по всей России. Для сравнения, в схожем опросе, проведенном «Комсомолкой» в 2020 году, проблем с оформлением полиса в офисах страховых компаний не возникало лишь у 54,4% респондентов.

Ответы российских водителей в очередной раз подтверждают, что стоимость и доступность полисов ОСАГО напрямую зависит от личных характеристик страхователя: прежде всего от его стажа и аварийности. Так, 71% опрошенных не относит себя к так называемым «высокорисковым» категориям водителей (такси, молодые водители, часто попадающие в аварию водители), 67% опрошенных никогда не бывали в аварии по своей вине. Примечательно, что примерно у такого же процента респондентов не возникало сложностей при оформлении полиса.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов также отмечает, что в результате подобного опроса, проведенного рабочей группой в мае 2022 года, аккуратные автовладельцы заметили для себя стабильно низкую стоимость полисов.

«Для водителей, которые долгое время не попадают в ДТП, всячески стараются избежать инцидентов на дороге, цена полиса зачастую остается на том же уровне. Этот факт мы отметили в ходе опроса: есть большое количество водителей, для которых цена полиса стала меньше, несмотря на рост стоимости запчастей. Во многом этому способствовала индивидуализация ОСАГО, та реформа, которая началась в 2020 году и курс на которую страховщики поддерживают до сих пор. Она заложила основы того, что добросовестные водители не переплачивают за лихачей, и таким образом ОСАГО с 2020 года стало выполнять не только распределительную, но и социальную функцию. Водители понимают зависимость стоимости полисов от их стиля вождения, стараются меньше лихачить, соответственно, общая аварийность снижается — это мы можем наблюдать из года в год последние несколько лет. Те автовладельцы, которые находятся в группе риска, напротив, видят для себя повышение цены «автогражданки», что может подталкивать их к пересмотру своего поведения на дорогах».

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» напоминает, что в конце июня Центральным банком РФ было анонсировано расширение тарифного коридора в обе стороны на 26% для большинства категорий автовладельцев (1646 рублей на нижней границе и 7535 рублей на верхней). Расширение также проходит в рамках индивидуализации тарифов ОСАГО и призвано стабилизировать тарифы для добросовестных автовладельцев, повысить доступность ОСАГО в проблемных регионах и снизить финансовую нагрузку на сегмент в целом.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяПротив инспектора Крымского таможенного поста возбуждено уголовное дело
Следующая статьяНаш фильм получил диплом в номинации «История Отечества»

Ещё похожие новости

Как не купить поддельный полис ОСАГО – советы экспертов

Общество
Любой водитель знает, что наличие полиса ОСАГО является обязательным, а его отсутствие в случае ДТП может закончиться плачевно для всех участников аварии. Однако некоторые...
Узнать больше

Украинский язык хотят перевести с кириллицы на латиницу

Общество
Украинский язык хотят перевести с кириллицы на латиницу, чтобы разорвать связь с Россией. Публичное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переводе украинского языка с...
Узнать больше

Инициатива создания движения «Большая перемена» исходит от самих ребят

Без категории
Ключевая цель законопроекта об учреждении Российского  детей и молодежи «Большая перемена» заключается в расширении возможностей для развития и роста каждого ребенка. Об этом заявила...
Узнать больше

Об условиях сохранения права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Общество
Законопроект сенаторов об условиях сохранения права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком принят в первом чтении. Документом устанавливается продолжительность неполного рабочего времени, при которой...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.