Дмитрий Медведев: в результате СВО с РФ стали считаться как с СССР или серьезнее

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что в результате специальной военной операции с Россией в мире стали считаться, как с СССР.

“Цели специальной военной операции были объявлены президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь все ясно, и они будут достигнуты”, – написал Дмитрий Медведев сегодня в своем Telegram-канале.

При этом он заметил: “Есть и еще одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций”.

Заместитель председателя Совета безопасности считает, что “совсем недавно было иначе”. “Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу “семерки”, где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран”, – привел пример он.

“Если с тобой не считаются – дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше”, – написал Медведев.

“Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия”, – убежден заместитель председателя СБ РФ.