Политика

Дмитрий Медведев поставил на место Канцлера Германии Олафа Шольца

Автор: ИА “Русские Новости”
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию «ненадежным поставщиком» сырья и обвинил ее в том, что она «больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Нечто, что всегда имело место даже во время холодной войны, больше не действует: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», — сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих в ФРГ партий (социал-демократы, «зеленые» и либералы), которые длились около 19 часов.

Канцлер констатировал, что в Германии ощущаются последствия ситуации на Украине. Он заверил, что немецкая сторона намерена и впредь оказывать поддержку Киеву, а также обвинил Россию в трудностях, которые испытывает Германия.

Бывший президент и председатель правительства РФ, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Телеграмм-канале так прокомментировал высказывания Канцлера Германии Олафа Шольца:

«Россия больше не является надёжным поставщиком энергоносителей», – произнёс с волнением немецкий канцлер Шольц.
Вот те на! Обиделся снова…
Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооружённых сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ.
И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…»

СтраныГермания Россия Украина
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