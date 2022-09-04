Дмитрий Медведев поставил на место Канцлера Германии Олафа Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию «ненадежным поставщиком» сырья и обвинил ее в том, что она «больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам».

«Нечто, что всегда имело место даже во время холодной войны, больше не действует: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», — сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих в ФРГ партий (социал-демократы, «зеленые» и либералы), которые длились около 19 часов.

Канцлер констатировал, что в Германии ощущаются последствия ситуации на Украине. Он заверил, что немецкая сторона намерена и впредь оказывать поддержку Киеву, а также обвинил Россию в трудностях, которые испытывает Германия.

Бывший президент и председатель правительства РФ, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Телеграмм-канале так прокомментировал высказывания Канцлера Германии Олафа Шольца:

«Россия больше не является надёжным поставщиком энергоносителей», – произнёс с волнением немецкий канцлер Шольц.

Вот те на! Обиделся снова…

Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооружённых сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ.

И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…»