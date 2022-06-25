Дмитрий Медведев о ситуации вокруг Молдавии

Дмитрий Анатольевич Медведев ответил на вопросы агентства ТАСС:

Молдавия получила статус кандидата в ЕС. Насколько быстрым будет это вступление? Как можно оценить оперативную готовность Молдавии присоединиться к санкциям против России? Ответ Дмитрий Медведев разместил в своём тереграмм-канале:

Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare).

Румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии. А теперь и буквально. Первое в истории совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии депутаты завершили исполнением танца, взявшись за руки. Выглядело весьма забавно. Но последствия могут быть куда менее смешными.

Запад чуть ли не законодательно пытается запретить России считать украинский народ близким, всячески провоцируя углубление конфликта. А вот применительно к румынам и молдаванам ситуация иная. Бухарестским чиновникам, науськанным брюссельскими «интеграторами», не даёт покоя идея воссоздания похороненного Красной армией в годы Великой Отечественной войны проекта Великой Румынии. В последнее время они открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению Молдавии. Причём со стороны Бухареста речь идёт даже не об объединении «братских народов» в какое-то государственно-подобное образование. Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою «временно отколовшуюся» провинцию. Неудивительно категорическое неприятие более чем половиной молдавского общества навязываемого извне аншлюса. В Приднестровье же флаг Румынии, прочно ассоциируемый с горем и страданиями времён Великой Отечественной войны, не желает видеть абсолютное большинство жителей.

Набравшая скорость девальвация молдавской государственности проходит по украинским лекалам – во главу угла ставится ненависть к нашей стране. Принят безобразный закон о запрете георгиевской ленточки, символизирующей победу над нацизмом, искореняются российские СМИ, неугодные оппозиционные лидеры под надуманными предлогами бросаются за решётку.

Кто же хочет добровольной и скоропостижной кончины своего государства? Обычно для политиков такая позиция противоестественна. Они стараются оберегать собственную государственность и свои личные возможности. А если, напротив, они готовы изничтожить свою страну за тридцать сребреников присоединения к другому государству, то это называется иначе – измена Родине. Удивительно, но этого хотят нынешние власти Молдавии. Игнорируя волю значительной части своего народа, нынешняя президент Молдавии готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны. Она, конечно, действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов, что совсем неудивительно, ведь вместе с молдавским она имеет и гражданство Румынии. Видимо, в новой Romania Mare ей обещана вполне сопоставимая должность.

Но вот нужно ли это обычным гражданам Молдавии: молдаванам, русским, украинцам? Им-то ведь ничего не обещали. Разве что эфемерные «европерспективы» в статусе кандидата в ЕС. То есть безумно дорогие энергоносители и окончательную утрату российского рынка для молдавских овощей, фруктов и вина. И конечно, высоченные европейские цены в магазинах совсем не богатой Молдавии (простите, новой Великой Румынии).

Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только «дорогих» энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, ещё не попав в ЕС.

И последний штрих о Romania Mare. Если начнётся серьёзная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России…

Дмитрий Анатольевич Медведев — заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Кандидат юридических наук (1990).

Президент Российской Федерации (7 мая 2008 — 7 мая 2012). Председатель Правительства Российской Федерации (8 мая 2012 — 15 января 2020).