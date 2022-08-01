Дмитрий Медведев о сбывшемся прогнозе о американцах

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев написал у себя в телеграм-канале, что текущая ситуация в мире «гораздо хуже холодной войны», и «не мы в ней виноваты». Он напомнил, что «чуть больше месяца назад» прогнозировал попытку американцев выйти на контакт с Москвой по вопросам безопасности и, по его словам, этот прогноз сбылся. Цитируем сообщение без сокращений и иных изменений:

Чуть больше месяца назад я написал, что для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности, которые без нас решить невозможно. И они приползут с этой темой.

Ну вот. Приползли.

Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.

Всё это, конечно, хорошо. Тем не менее ещё раз замечу.

Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты.

Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим.