Дмитрий Медведев о референдумах за вхождение в состав России

Заявления президента России Владимира Путина о референдумах в ЛНР, ДНР и на подконтрольных России территориях Украины означают, что они состоятся, а республики Донбасса и другие территории будут приняты в Россию, заявил в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Публикуем заявление Медведева целиком, без сокращений:

Результаты решений Верховного главнокомандующего от 21.09.22

1. Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию.

2. Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооружёнными силами России.

3. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах.

Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее.

А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет.