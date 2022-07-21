Политика

Дмитрий Медведев: НАШИ ГРЕХИ

Автор:
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале список того, «в чем виновата Россия», назвав его «НАШИ ГРЕХИ». Публикуем целиком, без изменений и сокращений.

НАШИ ГРЕХИ
(в чём виновата Россия)

1. В безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников.
2. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах.
3. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится всё живое.
4. В провоцировании введения «адских санкций» против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям.
5. В том, что Joseph Robinette Biden, Jr. периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлёра.
6. В том, что в Америке можно голосовать по почте.
7. В том, что Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой».
8. В отставках европейских лидеров с момента аррогантного создания Петром I Российской империи всем назло.
9. В манипулировании общественным мнением за счёт произведений российской классической литературы и симфонической музыки, которые некритично потребляют доверчивые европейцы.
10. В злодейском убийстве прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей.
11. В ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров.

Список открытый. Пополняется.

СтраныРоссия
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