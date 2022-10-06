Дмитрий Медведев: «Адские санкции»

Бывший президент и председатель правительства РФ, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Телеграмм-канале так прокомментировал новый пакет санкций против России. Публикуем без сокращений:

«Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы ещё есть.

Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для «назначенного грешника» – дело пустое. И дорогостоящее.

Во что вылилась эта идиотская затея бывших партнёров на сегодня?

Для России. С самого начала специальной военной операции Запад начал последовательно палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО. Наши неумные оппоненты никак не могут понять простой вещи: Россия давно живёт в условиях ограничений и хорошо научилась адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Наша экономика демонстрирует весьма приличную жизнеспособность. Постепенно замедляется инфляция, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре. Есть все основания считать, что по результатам года она составит не более 12%. Большую устойчивость демонстрирует ВВП, который к концу года сократится куда меньше предполагавшегося.

В общем, «порвать в клочья» нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное – у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития.

Для Запада. Поначалу наши враги отчаянно колотили себя в грудь. Убеждали своих граждан и весь мир, что легко обойдутся без российских нефти, газа, удобрений, лекарств и зерна. Без покупателей на свои бургеры, одежду, косметику, автомобили и интернет-сервисы. Сейчас осознали, что их санкции – это членовредительство. Типичный самострел в собственную задницу. Резко дорожают бензин, продукты, коммунальные услуги. Люди от отчаяния выходят на митинги. Политики беспомощно разводят руками. Твердят красивые слова – вроде как «за демократию надо платить». Не отвечая, правда, на вопрос, на кой хрен нужна такая «демократия».

По данным Евростата, в еврозоне наблюдается рекордная за последние десятилетия инфляция – более 9%. Однако в отдельных странах ЕС ситуация просто катастрофическая. Среди них – самые отмороженные враги России. Они в полной мере пожинают плоды своей рвотной ненависти к нашей стране. В Эстонии инфляция выросла на 22,2% в годовом выражении, в Литве – на 21,1%, в Латвии – на 20,8%, в Чехии – на 17,3%. И эти двузначные антирекорды далеко не предел. Впереди – холодная зима без российского газа. И это при том, что предельная цена на наше голубое топливо так пока и не введена. Дошло, видимо, что теперь они могут остаться без газа навсегда. Параллельно европейские скудоумные чинуши умоляют своих граждан экономить энергию. А чтобы лучше их простимулировать, готовы переложить на пользователей растущие расходы и даже сажать их в тюрьму, как в некогда благополучной Швейцарии.

Для всего мира. Итог печальный. Своими маниакальными санкциями Запад добился лишь одного – стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли в том виде, в каком она развивалась рекордными темпами последние полвека. Частная собственность больше не священна, торговые контракты не обязательны, валюта расчётов не средство платежа. Подорваны глобальные цепочки поставок. Западные аналитики ожидают замедления экономического роста всех развитых стран. Уже в ближайшие 12 месяцев Европе грозит наступление рецессии. При этом следует оговориться, что для главного поджигателя гибридной войны против России – США – итоги будут менее катастрофическими. Но и там хорошо понимают, к каким тяжелейшим последствиям ведут действия их дряхлеющего президента.

Иллюзий нет. Запад намерен идти против России до конца. Вводить против неё всё новые бессмысленные ограничения, надеясь, как и все последние годы, всё же максимально подорвать экономику России. Разлёт осколков от такого неизбирательного применения санкционного оружия – по всем странам мира и ни в чём не повинным людям. Между тем без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят в самых разных уголках планеты. Однако к благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией.