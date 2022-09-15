Для понимания того с кем мы воюем

Зеленский в своём официальном телеграм-канале опубликовал фото военнослужащего ВСУ с эмблемой дивизии СС “Мёртвая голова”

Президента-еврея охраняют бойцы с эсэсовскими эмблемами на форме. Постмодерн, смешение стилей. Но одно остается неизменным – ненависть Запада к России. На наших глазах происходит не локальный конфликт, а столкновение цивилизаций, в котором украинцы – лишь расходный материал, а Украина – поле боя. Происходящее – логичное продолжение польской интервенции 1612 года, вторжения Наполеона 1812, агрессии Евросоюза под руководством Адольфа Гитлера в 1941. Менялись флаги и лозунги, но не менялась суть – объединённый запад раз за разом пытается нас уничтожить.