Здоровье и медицина

Диспансеризация в психоневрологических интернатах пройдет во всех регионах

Автор: ИА “Русские Новости”

В России около 600 интернатов, в которых живут больше 155 тысяч человек

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения России провести с апреля по сентябрь полную диспансеризацию пациентов психоневрологических интернатов, проинформировала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова

«Это своевременная мера, которую необходимо реализовать в каждом регионе. Эффективность проведения диспансеризации зависит от того, насколько профессионально будет выстроена работа субъектов Российской Федерации и информированы руководители учреждений», — прокомментировала вице-спикер РФ. При этом она напомнила, что всего в России около 600 интернатов, где живут больше 155 тысяч человек, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Министерству здравоохранения РФ и Министерству труда и социальной защиты РФ также поручено пересмотреть перечень необходимого оборудования для психоневрологических интернатов. «В учреждениях важно создать комфортные условия для жизни людей с инвалидностью. Оборудование должно соответствовать современным стандартам, учитывать особенности и индивидуальные потребности каждого человека», — подчеркнула вице-спикер СФ.

СтраныРоссия
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