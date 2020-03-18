Диспансеризация в психоневрологических интернатах пройдет во всех регионах

В России около 600 интернатов, в которых живут больше 155 тысяч человек

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения России провести с апреля по сентябрь полную диспансеризацию пациентов психоневрологических интернатов, проинформировала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова

«Это своевременная мера, которую необходимо реализовать в каждом регионе. Эффективность проведения диспансеризации зависит от того, насколько профессионально будет выстроена работа субъектов Российской Федерации и информированы руководители учреждений», — прокомментировала вице-спикер РФ. При этом она напомнила, что всего в России около 600 интернатов, где живут больше 155 тысяч человек, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Министерству здравоохранения РФ и Министерству труда и социальной защиты РФ также поручено пересмотреть перечень необходимого оборудования для психоневрологических интернатов. «В учреждениях важно создать комфортные условия для жизни людей с инвалидностью. Оборудование должно соответствовать современным стандартам, учитывать особенности и индивидуальные потребности каждого человека», — подчеркнула вице-спикер СФ.