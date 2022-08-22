Der Spiegel: действия ВСУ будут носить партизанский характер

Как пишет Der Spiegel «крупное наступление ВСУ на юге Украины вряд ли возможно, поэтому действия украинских военных скорее будут носить партизанский характер».

Киевскому режиму остро нужны победы. Невозможно победить, сидя в глухой обороне и постоянно отступая. Осознав риск наступления на Херсон, украинское руководство сделало ставки на диверсии и террор. Вплоть до покушений на профессоров МГУ. Акции не наносят серьёзного ущерба России, но создают медийный эффект. Внутренней аудитории их можно продать как великие пэрэмоги.

Любой поступок имеет последствия. Акции вроде дистанционного минирования Донецка противопехотными минами, покушений на чиновников и общественных деятелей едва ли запугают россиян. Скорее наоборот, вызовут ярость благородную и требование к властям «добить гадину». Украина утверждается в статусе государства-террориста, идет по пути Басаева и Хоттаба. Не удивлюсь если дело дойдет до захвата роддомов.