ДЕНЬ РУССКОЙ СКОРБИ

22 октября 1956 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви заграницей постановил: определить день убиения Царской Семьи днём русской скорби, всеобщего покаяния и поста.
Собор Епископов РПЦЗ осенью 1956 г. обратился к своей пастве с призывом “принести Богу всенародное покаяние за бесчисленные грехи, в которых мы, русские люди, повинны перед всеправедным Господом …
… Господь излил на наше отечество в былые годы его процветания великие милости. Господь благословил наших предков создать в этом земном мире Православное Русское Царство, предназначенное к тому, чтобы через него свет Христов просвещал всех. …
… Но русские не устояли в своём предназначении, попрали Божеские законы, попустив взять власть над русской землёй гонителям Христовой веры, совершиться бесчисленным злодеяниям и даже допустить убийство Помазанника Божиего – православного Царя вместе с его кротким христианским семейством.
По непреложности Своих святых заповедей, за все эти беззакония Господь строго наказал наше отечество, но по Своему беспредельному милосердию не истребил нас до конца и лишь ждёт нашего покаяния, чтобы снова излить Свои милости на всех нас. …
… День всенародного покаяния приурочивается ко ДНЮ РУССКОЙ СКОРБИ – УБИЙСТВУ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ. …
… Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!”
Председатель Собора Епископов РПЦЗ, Митрополит Анастасий.
Нью-Йорк, 17 июля 1957 г.