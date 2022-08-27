По словам секретаря украинского СНБО Алексея Данилова, президент Владимир Зеленский во время встречи “нормандской четверки”, которая прошла во Франции в декабре 2019 года, отверг все компромиссные предложения, выдвинутые Москвой, Берлином и Парижем, для разрешения ситуации на Донбассе.

После этого Украина начала активно готовиться к военному столкновению с Россией.

“Мягко говоря, Зеленский сказал: “нет, друзья, “Минска-3″ не будет, мы будем отстаивать свою страну”. На следующий день поняли, что большая война с Российской Федерацией неизбежна”, – заявил (https://crimea.ria.ru/20220826/v-kieve-sdelali-otkrovennoe-priznanie-o-podgotovke-k-voyne-s-rossiey-1124309765.html) Данилов.

Очень ценное заявление. Особенно если учесть что с весны 2021 года под предлогом учений началась концентрация ВСУ на Донбассе. После начала СВО в руки союзной армии попали украинские карты и приказы, подтверждающие планы киевской власти атаковать ЛДНР. Киев готовился к «хорватскому сценарию», прекрасно понимая что Россия не останется в стороне.