Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила Козельскую епархию

В октябре сего года Козельскую епархию посетил чудотворный мироточивый образ Царя мученика Николая Второго.

Икона побывала во многих приходах Козельской епархии предоставив возможность сотням верующих вознести свои молитвы святому страстотерпцу.

7 октября 2019 года Епископ Козельский и Людиновский Никита совершил Божественную литургию в Успенском соборном храме женского монастыря Успенская Феклина пустынь в селе Сенино Козельского За богослужением молились: настоятельница монастыря игумения Виталия (Кочетова), игумения Параскева (Ляхова) настоятельница монастыря в честь Калужской иконы Божией Матери в городе Калуге, игумения Михаила (Осипова) настоятельница Свято-Успенского женского монастыря в селе Гремячево Калужской епархии, старшие сестры женских монашеских общин Козельской епархии, многочисленные паломники, прибывшие на торжество из Москвы, Калуги, Козельска.

Перед началом литургии священнослужители крестным ходом вышли к воротам монастыря, чтобы встретить святыни, прибывшие в этот праздничный день во святую обитель – мироточивые иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» Донецкая и святого Страстотерпца Царя Николая.

В день празднования Покрова Божией Матери в храме Смоленской иконы Божией Матери в городе Сухиничи пребывал мироточивый образ Царя-мученика Николая II. Во время богослужения прихожане храма могли приложиться и помолиться пред почитаемой иконой.

15 октября прихожане храма святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана поселка Думиничи торжественно встретили мироточивый чудотворный образ святого Царя-мученика Николая. Икона находилась в храме в продолжение трех дней. Настоятель храма протоиерей Иоанн Староста ежедневно утром и вечером служил молебен с акафистом святому Царю-мученику Николаю. Все желающие имели возможность помолиться и приложиться к чудотворной иконе.

18 октября в храм Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздры прибыла чудотворная мироточивая икона страстотерпца Царя-мученика Николая II. Перед чудотворным образом клириком храма иереем Алексеем Ефименковым был отслужен торжественный молебен с пением акафиста. На богослужении молились многочисленные прихожане храма.

19 октября после Божественной Литургии перед иконой Царя-мученика совершил молебен настоятель храма митрофорный протоиерей Константин Гипп. После чего икона была отправлена для молитвенного поклонения в храм святых апостолов Петра и Павла села Овсорок.

20 октября после Божественной Литургии перед чудотворным образом страстотерпца царя Николая настоятель Петропавловского храма иерей Артемий Арутюнян совершил молебен. Вместе с настоятелем молились прихожане, жители села. После этого чудотворный образ был возвращен в Покровских храм города Жиздры, где перед ним ежедневно совершались молебны с акафистным пением.

27 октября благочинный Ульяновского округа протоиерей Максим Садовников доставил из села Хвастовичи икону страстотерпца царя Николая в храм Воскресения Христова села Ульяново. Сразу по прибытии святыни отец Максим совершил молебен с акафистом пред чудотворным образом. Встречали икону и молились жители села и гости, прибывшие на богослужение. Настоятель рассказал о истории создания иконы и пребывании ее в России. За непродолжительное время присутствия на Ульяновской земле на иконе и на стекле появились струйки мира. 28 октября икона была перевезена в село Дудоровский, где 29 октября состоялась Божественная Литургия, после которой икона вернулась в село Ульяново.

21 октября, по благословению епископа Козельского и Людиновского Никиты, в храме преподобного Сергия Радонежского города Людиново была торжественно, с крестным ходом, встречена чудотворная мироточивая икона страстотерпца Царя-мученика Николая II.

Благочинный 6 округа настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Василий Биляк в своей вступительной речи по прибытии иконы сказал: “Дорогие братья и сестры! По милости Божией, наш храм посетила икона с чудотворным образом страстотерпца царя Николая. Мы, у его иконы, молимся и просим, чтобы он защитил наше отечество. А ведь Он его защищает, потому что удостоился у Господа нашего Иисуса Христа великой славы, прославления, мученического венца, который приводит к жизни Вечной в Царстве Небесном. Если почитать жизнеописание Царя Николая, то наверно мало и редко, когда были такие правители. За время Его правления было построенно7460 храмов, более 800 монастырей. Великий молитвенник и страдалец за землю Русскую, за свое Отечество. Но страдалец ,который не убоялся мучений, не убоялся самого страшного смерти. Он отдался полностью в руки Божии. “На все святая воля Твоя” – так говорил Царь Николай. Он положил душу свою за друзей своих, за отечество и, как сказано в акафисте, за врагов своих. Евангелие нам говорит:” Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.” Страстотерпец Царь Николай положил душу свою, потому Господь Его и прославил. Прославил так, что бы мы с вами, живя в этом мире, видели прославление Его на иконе, которая чудотворным образом мироточит. Перед которой исцеляются от разных болезней и недугов. Можно много перечислять те чудеса, которые уже описаны, которые происходили у иконы прославленного Царя Николая. Но что главное для нас с вами? Для нас с вами главное то, к чему призывает нас святая Православная Церковь. Церковь говорит нам, чтобы мы подражали вере святых, и воспитывали в себе такую веру, чтобы вера наша была не поколебима, чтобы мы никогда не засомневались ни в чем. Мы должны стоять твердо на своем пути христианском. У Царя Николая была широкая душа. И после своей мученической кончины, просияв в лике святых, он продолжает помогать людям, с верою и молитвой обращающимся к нему.

Главное верить и возносить пламенную молитву каждый раз, как только человек стоит перед Святым ликом. Хочется верить, что каждый верующий сможет почувствовать ту благодать, ту любовь и незримое заступничество оказанное нам!”

Икона находилась в храме с 21 по 25 октября.

Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Василий Биляк ежедневно утром и вечером в сослужении клирика храма протоиерея Димитрия Губаля служил молебен с акафистом святому Царю- мученику Николаю.

23 октября в день памяти преподобного Амвросия Оптинского Божественную литургию в храме Сергия Радонежского совершил клирик храма протоиерей Димитрий Губаль.

24 октября Божественную литургию в день памяти Собора преподобных Оптинских старцев возглавил настоятель храма Сергия Радонежского протоиерей Василий Биляк.

Вечером, молебне с акафистом святому Царю- мученику Николаю, отцу Василию сослужил настоятель храма праведного Лазаря Четверодневного протоиерей Михаил Карпенко. На молебне присутствовали кадетские классы МКОУ “Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза А.И.Свертилова”

Прихожане храма и жители города Людиново имели возможность приложиться к чудотворному мироточивому образу Царя Николая II со своими молитвами и просьбами о помощи.

За каждым Богослужением отец Василий обращался к прихожанам с проповедью.

Все верующие окроплялись святой водой и были помазаны святым елеем перед иконой святого великого Российского Царя и страстотерпца Николая!

25 октября, после молебна с акафистом, икону торжественно проводили в село Хвастовичи!

25 октября в храм Успения Пресвятой Богородицы села Хвастовичи Козельской епархии была из города Людиново доставлена и торжественно встречена прихожанами чудотворная икона святого царя страстотерпца Николая II. Во все дни пребывания чудотворного образа в храме совершались богослужения и молебные пения перед святыней. 27 октября чудотворный образ отбыл в храм Воскресения Христова села Ульяново.

27 октября благочинный Ульяновского округа протоиерей Максим Садовников доставил из села Хвастовичи икону страстотерпца царя Николая в храм Воскресения Христова села Ульяново. Сразу по прибытии святыни отец Максим совершил молебен с акафистом пред чудотворным образом. Встречали икону и молились жители села и гости, прибывшие на богослужение. Настоятель рассказал о истории создания иконы и пребывании ее в России. За непродолжительное время присутствия на Ульяновской земле на иконе и на стекле появились струйки мира. 28 октября икона была перевезена в село Дудоровский, где 29 октября состоялась Божественная Литургия, после которой икона вернулась в с. Ульяново.

29 и 30 октября в храме Воскресения Христова села Ульяново молились перед иконой святого страстотерпца Царя Николая. 29 октября настоятель храма протоиерей Максим Садовников отслужил полиелейную утреню с акафистом Царю Николаю. 30 октября протоиерей Максим совершил молебен царственному страстотерпцу. Иерей Стахий Гайсин совершил Божественную Литургию и после нее славление перед иконой Царя Николая. Примечательно что не достроенный храм иконы Божией Матери “Знамение” в селе строился в ознаменование бракосочитания царственных особ Николая II и Александры Федоровны. В эти дни жители Ульяновского района молились к прославленному Царю Николаю о своих близких и за Отечество.

1 ноября в монастыре Спаса Нерукотворного пустынь села Клыково встретили мироточивый образ царя мученика Николая. Настоятелем обители игуменом Михаилом (Семеновым) с братией перед иконой был совершен молебен, а затем, по благословению епископа Козельского и Людиновского Никиты, состоялось освящение места под строительство храма в честь царя страстотерпца и установка поклонного креста.

Затем Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила Православную богадельню в с. Клыково.

Здесь начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил Марине Антоновой, хозяйке этого богоугодного учреждения, созданного по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина) памятную медаль «Столетие Русской Голгофы» — за многолетние миссионерские и просветительские труды, служение Богу, Царю и Отечеству.

Чудотворная мироточивая икона Царя Николая в сопровождении Игоря Смыкова и семьи Бакатиных посетила Вознесенское архиерейское подворье г. Козельска, где святая икона после прочтения акафиста Святому Царю Николаю замироточила в Вознесенском храме, покрывшись капельками миро поверх стекла Иконы. Свидетелями сего чуда были старшая сестра Вознесенской женской монашеской общины г. Козельска монахиня Анастасия (Дремина) с сестрами, Игорь Смыков и семья Бакатиных.

У храма очень трудная судьба, в годы безбожной власти он был превращён в хлебозавод и сейчас в храме идут восстановительные работы.

Следует отметить, что 1 ноября 1981 года состоялась канонизация Царской Семьи во главе Собора Новомучеников и Исповедников Российских Русской Православной Церковью Заграницей.

Далее Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила место служения и упокоения кавалера ордена Святого Страстотерпца Царя Николая митрофорного протоиерея Леонтия Никифорова.

Вечером 1 ноября Икона побывала в православном детском приюте, затем убыла в Москву.

В адрес руководителя Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова и хранителя Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая Олега Ивановича Бельченко поступило благодарственное письмо от епископа Никиты Козельского и Людиновского:

Сердечно благодарю Вас за предоставленную возможность всем верующим Козельской епархии поклониться Чудотворной мироточивой иконе Царя Мученика Николая.

От всей души желаю Вам доброго здравия, душевных сил, мира, благополучия, благословенных успехов в Ваших трудах во благо российского общества.