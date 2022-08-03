Что-то пошло не так. Bloomberg начал подозревать неладное

Издание Bloomberg пишет, что все попытки США ослабить влияние России на мировой рынок атомной энергетики неудачны. А российский «Росатом» начал строительство первой в Египте АЭС, развивает проекты в Венгрии и Турции, продвинулся в сотрудничестве со странами от Мьянмы до Уганды — сделки на миллиарды $.

В наблюдательном совете «Росатома» — два чиновника под санкциями, но разве это сократило зависимость США от российского ядерного топлива?

Напомню что зависимость Соединенных Штатов от России в отношении урана сильна и сравнима с зависимостью Европы от газа: каждая седьмая тонна, сжигаемая в американских реакторах, поступает из России. Более того, 28% услуг по обогащению урана для нужд энергетической отрасли США также предоставляет российский Росатом.

В Европе «Росатом» обеспечивает электроэнергией 100 млн человек.

«В любой момент Россия может вдвое сократить мировые поставки ядерного топлива. А самый уязвимый рынок в мире — это США».

Запад уже ввел против России практически все возможные санкции. Остались лишь очень рискованные варианты вроде введения потолка цен на российскую нефть и конфискации арестованных российских активов. Но эффект от них может быть разрушительным для всей мировой экономики. А вот у России ещё много козырей в рукаве. Например поставки урана.