«Что о поправках в Конституцию говорит осёл Ходжи Насреддина»

Однажды султан созвал своих высших партийных вельмож на государственный Совет и говорит им: «Двадцать лет вы сидите в моей законодательной палате, я плачу вам оклады министров, содержу ваши партии за счет казны, ав моём царстве постоянный кризис.

Вы неблагодарные за всё время не смогли придумать ни одного хорошего закона. Бездельники! – Нет от вас пользы ни на одну самую мелкую медную монету. Поэтому я решил внести поправки в Конституцию о том, что половину мест в законодательной палате передам беспартийным. Может будет польза от беспартийных».

Весь день возмущенные законодательные партийные вельможи доказывали султану, что польза от них есть, но так и не смогли его убедить. Не найдя согласия, они решили узнать, как с этим вопросом в мире животных. Ведь не зря же люди говорят, что Природа-мать мудра.

Султан и вельможи знали, что Ходжи Насреддина умел разговаривать со своим ишаком. Поэтому решили пригласить их обоих во дворец и спросить, как всё устроено у животных в природе.

На другой день Ходжа пришел на государственный Совет вместе с ослом.

Султан ему и говорит.

— Молла! Мы в Верховном Совете не можем прийти к согласию. Партии говорят, что все места в законодательном собрании должны принадлежать партийным, а я говорю, что половину мест надо отдать беспартийным. Спроси своего ишака. – Как с этим со всем обстоят дела в стаде у ослов?

Ходжа наклонился и что-то прошептал на ухо животному.

В ответ осел затряс головой и начал кричать: «И-а, и-а, и-а»

Что сказал твой ишак? – Спрашивает султан.

— Он говорит, что у них, также как и в обществе людей, есть партийные ослы, их называют — «И», есть и беспартийные ослы, их называют – «А».

Султан и вельможи довольные своей находчивостью, что соответствуют природной мудрости, дружно закивали головами и важно многозначительно переглянулись.

А теперь, Молла, – говорит Султан, — спроси у своего ишака, каков процент партийных и беспартийных ослов в управлении стадом?

Ходжа снова наклонился к животному, что-то ему прошептал и пощекотал за ухом.

В ответ осел опять начал громко кричать:«И- а, а — а, и — а».

— Осел говорит, что его стадом управляют не партийные и беспартийные ослы, а умные люди-пастухи. Пастухов же выбирают жители села. Если какой-либо пастух оказывается балбесом, вором, пьяницей или лентяем, то жители его прогоняют, а на его место выбирают умного и порядочного.

Ответ осла сильно озадачил султана и опечалил вельмож. Ведь они умели выбирать партийных, а как выбирать умных, порядочных и честных людей – они не знали.

P.S. В мире много умных людей и в партиях, и среди их вождей, но не многие из них могут объединиться ради общих интересов, так как для этого надо быть сильными, чтобы победить одного – самого себя (своё самолюбие).

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда