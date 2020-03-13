Чего жители России ждут от науки

Телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI) выяснили, в каких сферах, по мнению россиян*, сейчас больше всего нужны научные изобретения, и чего конкретно ждут от науки.

Важных открытий, новых изобретений, инноваций в различных сферах от науки ждут почти все (84%), и это процент не меняется последние несколько лет. Что меняется – так это содержание ожиданий: в каких сферах ждут открытий, и каких именно.

Все пять лет мониторинга на первом месте с большим отрывом научные открытия в сфере медицины и биологии, их значимость только растет: 67% респондентов считают, что именно такие открытия в первую очередь необходимы человечеству в настоящий момент (в 2018 году таких респондентов было 63%).

От медицины ждут в первую очередь прорыва в лечении смертельных заболеваний: треть всех «медицинских» ожиданий связана с лечением онкологии и СПИДа; еще 8% респондентов отметили, что ожидают прогресса в борьбе с неизлечимыми болезнями в целом. Растет количество ожидающих продления жизни и улучшения качества жизни в пожилом возрасте – в 2019 году 13% ожиданий от медицины связаны с увеличением долголетия. Много ожиданий связано с усовершенствованием медицинской техники и методов лечения, прогрессом в области фармацевтики.

За 3 года существенно выросло число тех, кто ждет инноваций в сферах автомобилестроения и IT-технологий: число ответов про автомобилестроение увеличилось с 18% до 28%, про IT-технологии – с 17% до 26%. В этих областях на науку надеются чаще мужчины.

Тенденция заботы об экологии набирает обороты: увеличилось число ответов, связанных с переходом на альтернативные источники энергии, экологически безопасным топливом и появлением электромобилей. В 2016 году таких ответов было значительно меньше, а основные ожидания от машиностроения были связаны с более качественными и комфортными автомобилями.

В сфере IT-технологий россияне ждут, прежде всего, усовершенствования компьютеров, внедрения квантовых разработок, появления новых компьютерных программ. Увеличилось за 3 года количество ответов про искусственный интеллект, а также внедрение робототехники в различные сферы жизни. Возросла важность мобильной связи и интернета: 6% ответов связаны с увеличением мощности интернета и качественной мобильной связью. В 2016 году таких ответов было всего 2%.

Более четверти – 27% опрошенных – ожидают от науки прорывов в освоении космоса, чаще подобные ожидания свойственны мужчинам. За 3 года стало больше ответов, касающихся развития космической техники и полетов на другие планеты. А количество ответов про изучение и освоение космоса, наоборот, сократилось: с 20% в 2016 году до 14% в 2019 году. Для многих респондентов важным вопросом является безопасность пассажирских авиаперевозок, создание новых типов самолетов.

В сфере новых технологий на первом месте для россиян – применение нанотехнологий в медицине: каждый пятый ждет помощи технологического прогресса в диагностике и лечении различных заболеваний. Почти 10% ожиданий от данной сферы – про изобретение новых материалов (топлива, строительных материалов, одежды и т.д.) Много ответов также связано с усовершенствованием техники и автоматизацией повседневной жизни.

В вопросах психологии на науку надеются 29% женщин и 20% мужчин. Основные ожидания связаны с воспитанием и развитием нравственности у подрастающего поколения, также ждут открытий в области межличностного общения.

От математики, физики, химии респонденты ожидают, прежде всего, открытия новых законов и явлений, а также дальнейшего развития и углубленного изучения существующих теорий.

Среди ожиданий от экономики для россиян в приоритете устранение социального неравенства, рост уровня жизни и решение экономических проблем (таких как кризис, безработица и т.д.).

Взгляд на науку традиционно имеет гендерные различия: мужчин значительно больше, чем женщин, волнует прогресс в сфере космоса и авиации, IT-технологий, машиностроении. Женщины ждут развития медицины, биологии, психологии.

*Опрос проведен Институтом современных медиа (MOMRI) в период с 23 по 24 декабря 2019 года. Метод опроса — телефонное интервью (CATI). Общее количество опрошенных — 1600 человек. В опросе принимали участие жители городских поселений России с населением 100 тысяч+ жителей в возрасте 18 лет и старше. Выборка квотная, заданы квоты по полу, возрасту, типу поселений, а также федеральным округам. Опрос проводился по мобильным и стационарным телефонным номерам. Приведены также данные исследований, проводившихся по аналогичной методологии в 2016-2018 гг.