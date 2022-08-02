БРИКС как альтернатива однополярному миру

Алжир заинтересован в присоединении к блоку БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун.

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу», — сказал он.

США сейчас пытаются сформировать союз государств, направленный против России и Китая. Цель – удержать свое доминирование, основанное на военной силе и долларе в качестве единственной резервной валюты. В тоже время вокруг организации БРИКС складывается пул государств, недовольных “pax americana”, желающих построить более справедливый многополярный мировой порядок.

Если БРИКС начнет «расти», (Иран, Индонезия, Венесуэла, Куба, Сербия, Вьетнам, Египет, Алжир…) будет сформирован глобальный антиамериканский блок. Страны «золотого миллиарда» останутся в меньшинстве.

Мы живем в удивительную эпоху. Старый мир не хочет уходить, цепляется за прошлое. Новый мир рождается на наших глазах.