Большинство жителей города Лисичанск придерживается пророссийских взглядов и ждёт прихода российской армии.

Об этом сообщает не “российская пропаганда”, а журналисты France 2, побывавшие в городе и поговорившие с людьми.

Жители отказываются эвакуироваться из городских убежищ по требованию украинских военных и обвиняют их в обстреле мирного населения, говорится в репортаже.

“Русских ожидают как освободителей”, – резюмируют французские журналисты.

Все таки есть еще на западе свободные СМИ и честные журналисты.