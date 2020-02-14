Более 159 млрд рублей перечислено таможенниками ЮТУ в федеральный бюджет за 2019 год

В 2019 году таможенными органами ЮТУ перечислено в федеральный бюджет 159 531,38 млн руб. Установленное ФТС России контрольное задание выполнено управлением на 102,3%. В 2019 г. каждый вложенный в развитие таможенных органов рубль дал отдачу 27,16 руб. В среднем одно должностное лицо в 2019 г. принесло в казну 26,17 млн руб. Общая сумма перечислений возросла на 17,2 млрд руб. относительно 2018 г. (2018 г. – 142,33 млрд руб.).

В 2019 году в регионе деятельности ЮТУ экспортно-импортные операции осуществляли 10 190 участников ВЭД, что на 6,1% больше, чем в 2018 г. (9 615 участников ВЭД). Число экспортеров увеличилось на 4,7% (в 2018 г. – 4 384, в 2019 г. – 4 591), а число импортеров – на 7,1% (в 2018 г. – 6 442, в 2019 г. – 6 896).

По всем таможенным процедурам таможенными органами ЮТУ выпущено более 328 тыс. деклараций на товары (без учета временных ДТ), что на 5,6% больше, чем в 2018 г. (310,7 тыс. ДТ), в том числе экспортных ДТ – на 8,5 % (в 2018 г. – 148,6 тыс. ДТ, в 2019 г. – 161,2 тыс. ДТ), импортных ДТ – на 2,9 % (в 2018 г. – 162,1 тыс. ДТ, в 2019 г. – 166,8 тыс. ДТ).

Торговый оборот по совершенным в регионе деятельности ЮТУ экспортно-импортным операциям в 2019 г. составил 30,7 млрд долл. США (2018 г. – 33,4 млрд долл. США), физические объемы – 74,1 млн т (2018 г. – 88,8 млн т).

Стоимость экспортных операций составила 19,3 млрд долл. США (63% торгового оборота), физические объемы – 62,1 млн т. Основные объемы экспортных поставок ЮФО в 2019 году обеспечили: Ростовская область (46,6 % стоимости), Краснодарский край (42,1%) и Волгоградская область (8,1%). Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте в 2019 году являлись (по убыванию стоимости): Турецкая Республика, Швейцарская Конфедерация, Украина, Арабская Республика Египет, Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран, Итальянская Республика, Народная Республика Бангладеш. Товарная структура экспорта ЮФО в 2019 году определила ведущие позиции за продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их производства, на долю которых пришлось 42,8 % стоимости (в 2018 году – 41,2 %), минеральными продуктами – 35,4 % (в 2018 году – 36,1 %), металлами и изделиями из них – 9,8 % (в 2018 году – 9,5 %).

Стоимость импортных операций, совершенных в регионе деятельности ЮТУ в 2019 г., составила 11,4 млрд долл. США (37% внешнеторгового оборота), физические объемы составили около 12 млн т (в 2018 г. – 13,4 млн т). Основные стоимостные объемы импортных поставок в 2019 году обеспечили Краснодарский край (53% стоимости), Ростовская (35,2%) и Волгоградская (8,8 %) области. Крупнейшими торговыми партнерами в импорте 2019 года являлись (по убыванию стоимости): Китайская Народная Республика, Украина, Турецкая Республика, Федеративная Республика Германия, Республика Беларусь, Республика Индонезия, Итальянская Республика, Республика Эквадор, Республика Казахстан, Соединенные Штаты Америки. Товарная структура импорта 2019 года в основном включает продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства на долю которых пришлось 32,7 % стоимости импорта (в 2018 году – 30,4 %), машиностроительную продукцию – 25,6 % (в 2018 году ‑ 32,2 %), металлы и изделия из них – 13,6 % (в 2018 году – 12,3 %), химическую продукцию – 11,2 % (в 2018 году – 9,7 %).