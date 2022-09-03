Bloomberg: Китай, Россия и Иран медленно объединяются против США

Издание пишет, что Россия и Китай, а также Китай и Иран, имели стратегическое партнерство ещё до этого года. А теперь Иран помогает Москве, предоставляя ему военную помощь.

На данный момент Вашингтону не грозит полноценный альянс враждебных держав, но они все сильнее объединяются в своей враждебности к США, констатирует Bloomberg.

Bloomberg выступает в роли мистера очевидность. Но молчит о главном – почему это происходит? Ведь именно бесцеремонная гегемонистская политика США толкает эти страны к сближению. Им приходится дружить против общего врага, который пытается уничтожить их по-отдельности.

Как метко заметил Генри Киссинджер, говоря о внешней политике США: “Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые частично сами создали”.