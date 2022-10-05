Битва за Херсон: обстановка на Посад-Покровском и Александровском участках по состоянию на 17.00 5 октября года

🔻После перегруппировки ВС РФ и отхода с Криворожского участка фронта командование ВСУ сосредоточило силы на наращивании группировки на Александровском, Посад-Покровском и Снигиревском участках.

▪️Одновременно с этим ведётся масштабная кампания по дезинформации местного населения: например, распространяются слухи о выводе российских войск из Снигиревки, Благодатного, Правдино и других населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения.

▪️Командование 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ с утра предприняло очередную попытку наступления на Терновые Поды. В штурме российских позиций приняли участие как минимум два танка и несколько ударных групп на бронемашинах.

▪️Подразделения ВС РФ нанесли удар по наступающим формированиям ВСУ, не позволив им закрепиться на подступах к населенному пункту.