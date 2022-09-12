Бен Ходжес: Украина может вернуть Крым и победить Россию

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес: Украина может вернуть Крым в течение года и одержать военную победу над Россией

«Для этого нужна декларация о том, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать», — сказал Ходжес.

Проще говоря, Украине будет поставлено столько вооружения и боеприпасов, чтобы она могла эффективно воевать против России до последнего украинца. Насчет денег сложнее. Скорее всего западные партнёры не заинтересованы в поддержании уровня жизни украинцев. Напротив, будет выгоднее чтобы они были голодные и злые, а единственным шансом заработать и прокормит семьи стала служба в ВСУ. Убийство русских – только за это Запад готов платить.