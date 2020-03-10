Белорусский проект научного будущего русского мира в реалиях глобального социума

«Национальная духовная культура есть как бы гимн, всенародно пропетый Богу в истории, или духовная симфония, исторически прозвучавшая Творцу»

(Иван Ильин).

Начало 2020 года было ознаменовано в жизни Российской Федерации неожиданной сменой правительства, вновь указавшей на генеральную особенность Русского мира как проблему в воспроизводстве управленческой элиты, призванной обеспечить разумный, целесообразный характер функционирования государственной власти. За прошедшие века исторического развития российского государства были перепробованы, кажется, все известные формы организации управленческого аппарата. В этом перечне мы видим и республиканский опыт граждан Великого Новгорода по учреждению военно-контрактной службы «заезжих варягов», и укрепление «семейно-родовых» уз организации княжеской власти в Киево-Новгородской Руси, и религиозно-церковное «обоснование» верховного права московских князей на Русское царство, и утверждение самодержавной власти в Российской империи, и формирование интернационально-классовой партийно-политической структуры управления в СССР, и разработкусегодняшней персонально-конспиралогической системы подбора и расстановки руководящих кадров в постсоветской РФ.

Однако все эти формы государственного управления лишь частично оправдали себя в реализации исторического курса российской державы, а их первоначально «скрытые» недостатки становились со временем очевидными для населения, побуждая народные массы на очередной бунт или, говоря современным языком, к революционным действиям в обновлении общественного устройства. Радикальной эпохой «социального самоопределения» человечества стало наше время «глобализации мирового сообщества», предложившее россиянам две генеральные «управленческие модели» построения глобального социума – «финансово-олигархической», основанной на необоримой силе «материальных ресурсов» хозяйствующих субъектов, и «научно-идеологической», основанной на логической ясности научно-познавательных способностей людей. Ключевой вопросXXI века будет представлен дилеммой: КТО станет генеральным правителем глобального социума – «НАУКА» или «ФИНАНСЫ», научная идея или денежная масса?

Современная эпоха не только поставила перед человечеством важнейший вопрос о главном субъекте разумного управления обществом, но также «требует» от граждан дать «перспективный» для мировой истории ответ на него. Такой крайне опасной, но очень убедительной «ПОДСКАЗКОЙ» современному человечеству в осмыслении исторической перспективы служит мировая эпидемия «китайского вируса», заставляющая честных людей делать основную ставку в деле спасения рода людского от смертельной угрозы на НАУКУ как концептуальную силу в утверждении созидательного будущего мирового сообщества: наука и только наука имеет право быть генеральным правителем как глобального социума, так и национальных государств. В ином случае человечество обрекает себя на верную гибель от внешних угроз и социальныхконфликтов.

Надо признать, что российская наука понесла в постсоветский период значительные потери в результате правления нынешних проводников олигархического курса. Но сегодняшняя экстремальная ситуация в мировом сообществе, обозначенная вспышкой эпидемии «китайского вируса», требует от российской научной элиты чрезвычайных мер в деле укрепления своей практической воли в управлении страной и концентрации всех ее интеллектуальных ресурсов в поиске лекарственных средств для борьбы с крайне опасным недугом, в осмыслении путей научной организации российского социума. Академия Наук или Кремль – такова определяющая жизненная дилемма современного российского общества в нахождении главного звена национального развития, в проектировании достойного будущего страны. Судя по нынешней ситуации в мировом сообществе, эпидемия «китайского вируса» должна стать тем «предупреждающим колоколом», гул которого должен пробудить русский народ к решительным действиям в претворении разумного будущего человечества, в спасении людей от губительной «идеологии потребительства» и социальной системы «капиталистического рабства»: очень жестко, но достаточно эффективно в концентрации интеллектуальных сил народа для глобального самоопределения в мире.

Смертельная угроза «китайского вируса» определяет жизненную необходимость «самоизоляции» национальных сообществ от «интенсивного» международного общения. Стратегия Кремля на «всемирную специализацию» России в прокладке трубопроводов по всем направлениям провалилась: нужна полная автономизация страны в способности саморазвития. Сегодня выживут лишь те страны и народы, которые максимально плотно закроют свои границы от влияния внешних факторов: Евросоюзу в этом плане грозит историческая катастрофа. Спасение национальных сообществ от вымирания будет зависеть от самоорганизации социума, от его самообеспечения на основе интенсивного развития научных знаний: лишь наука способна спасти человечество от гибели.

«Социальная слабость» современной российской науки в утверждении будущего страны побуждает «русский разум» искать дополнительные практические ориентиры в проектировании идейного горизонта общественной практики. Исторической «подсказкой» в определении жизнеутверждающих смыслов будущего человечества служит не только смертельная угроза распространения «китайского вируса», но также«поступательный ход» развития мирового сообщества. Глобализация современного социума означает «генерализацию» его жизненного опыта и приведение содержимого социально-исторического процесса к общему знаменателю как взаимодействию мировых цивилизаций Юга и Севера, Запада и Востока.

Южная цивилизация представлена традиционным укладом жизни индусов, евреев и арабов: принципом их социальной стратегии является религиозная Вера в незыблемость, неизменность нравственных канонов совместной жизни людей – социально-кастовой у индусов, семейно-родовой у евреев и всемирно-бытовой у представителей исламских народов. Если жители Юга признают «незыблемость» религиозной традиции, а народы Востока почитают принципы коллективизма, «общинности», то для стран Запада практическим руководством стал принцип «индивидуализма», всеобщего соперничества людей в погоне за благами жизни. Народы Северной цивилизации, проживая в наиболее «жестких» природных условиях, руководствуются в своей практической деятельности принципами «коллективизма» и «творчества», соединяя в высшем синтезе требования общинности и индивидуальности. Общая логика всемирной истории направляет социально-исторический процесс от культивирования религиозного духа народов южной цивилизации к самоутверждению социально-политического регламента восточных стран с последующим возвышением западной цивилизации правового индивидуализма и финальным расцветом творческой культуры народов северной цивилизации.

Этнокультурным ядром северной цивилизации выступает Русский мир в единстве этнокультурных традиций Украины-Руси, Российской Федерации и Белоруссии. Если «западенцы» Украины жаждут «распыления» Руси в западном сообществе, а Кремль хочет превратить Россию в природную кладовую, а точнее – в «выгребную яму» для общего пользования всего глобального социума, то Беларусь пытается утвердить полную самостоятельность Русского мира в претворении будущего путем культивирования передовой науки, на основе научной реконструкции исторического опыта СССР в рациональном обустройстве гармоничной целостности общественной жизни. Идейный спор этих трех исторических проектов – «исторического распила», «выгребной ямы» и «социального сотрудничества» – и определит ближайшее будущее всего мирового сообщества. Наиболее сложным для осуществления является белорусский проект «научного социально-гражданского самоопределения» Русского мира.

На путь «коренного» общественно-политического самоопределения в созидании будущего толкает республику Беларусь не только крайне опасная эпидемиологическая ситуация в мире, но также исключительно «братская» политика Кремля в поставках для белорусского социума нефтегазовых ресурсов, очень напоминающая по своему характеру практическое наставление стародавней русской пословицы: «Люби жену как душу, тряси её как грушу». Но Беларусь для России не пассивное начало совместной жизни, а реализация политической воли братского для великороссов белорусского народа: возникает подозрение, что в постсоветской России правят сегодня далеко не «братские, а «чужеродные» русским народам силы. Нарастающее нефтегазовое давление РФ на белорусскую экономику побуждает белорусскую общественность более оперативно решать ключевые жизненные проблемы современности, искать новые пути в осмыслении окружающей действительности и роли страны в мировом сообществе.

Нынешняя зависимость белорусского социума от «чужеродной воли» хозяйствующих субъектов РФ может и должна быть преодолена революционным идейным прорывом белорусской научной мысли в постижении фундаментальных законов мировой целостности. Если во времена Минина и Пожарского освобождение Москвы от иноземной власти пришло с Востока, то ныне это очищение русской столицы от «чужеродного духа» должно прийти с Запада: заветный ключ к воротам Московского Кремля должна преподнести русскому народу передовая научная мысль республики Беларусь. Только такая чисто «идейная победа» в научном понимании мировой целостности станет надежной гарантией полного освобождения Русского мира от сегодняшней олигархической «еврокабалы».

Если природная благодать Украинской земли определила когда-то жизненное «начало» русской социально-исторической практики, а великодержавный рассудок России утвердил ее «настоящее» состояние, то глобальное «будущее» Русского мира будет зависеть от интеллектуальных ресурсов Белорусского социума. Оформление первоначально индивидуально-чувственного, субъективно-личностного сознания русских народных масс, затем укрепление их социально-корпоративного, производственно-технического рассудка и наконец самоопределение научно-философского, интегрально-всеобщего интеллекта в претворении универсальной целостности современной отечественной культуры — таковы основные вехи духовного развития Русского народа в утверждении своего глобального будущего.

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук