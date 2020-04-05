Белорусский горизонт Русского мира в реалиях глобального социума

Человечество переживает эпоху глобализации общественной жизни, утверждая в коллективных действиях людей универсальные законы мировой целостности. Практическим ориентиром общественного разума в претворении будущего служит родная речь людей как пространство их взаимопонимания.

Идейная суть сформулированной нами концепции «онтологического символизма» заключается в признании логики развития национальных языков символическим ключом в познании необходимых зависимостей объективного мира. Действительные черты этой логики зафиксированы вербально-речевым строем формационных этапов социально-исторического процесса, представленным в языковых особенностях двух главных этнокультурных сообществ соответствующих социальных эпох. Так, древнеегипетский и аккадский (вавилоно-ассирийский) языки господствовали в жизни древнейших цивилизаций Бронзового века. Древнегреческий и латинский языки доминировали в Античную эпоху. Арабский и тюркский языки получили приоритетное развитие в период Средневековья. Испанская и французская речь стали символами мировой культуры Возрождения и Просвещения, а немецкий и английский языки утвердились в качестве всеобщих потенциалов научного познания и технического прогресса в Новейшее время XIX–XX столетий.

Радикальной эпохой «социально-нравственного самоопределения» человечества становится наше время, предложившее людям две генеральные «управленческие модели» построения глобального социума – «финансово-олигархической», основанной на внешней силе «материальных ресурсов» хозяйствующих субъектов, и «научно-идеологической», основанной на внутренней энергии научно-познавательных способностей людей. Ключевой вопрос XXI века представлен ныне дилеммой: КТО станет генеральным правителем глобального социума – «НАУКА» или «ФИНАНСЫ», научная идея или денежная масса? Смертельная угроза «китайского вируса» заставляет признать НАУКУ определяющей идейной силой в созидании будущего мирового сообщества.

Глобализация современного социума означает «генерализацию» его духовного опыта и приведение содержимого социально-исторического процесса к общему знаменателю в конструктивном общении мировых цивилизаций Юга и Севера, Запада и Востока. Если представители южной цивилизации в лице индусов, евреев и арабов исповедуют «незыблемость» религиозной традиции, а народы Востока почитают принципы коллективизма, «общинности», то для стран Запада практическим руководством стал принцип «индивидуализма», всеобщей конкуренции людей в погоне за благами жизни. Народы Северной цивилизации, проживая в наиболее «жестких» природных условиях, руководствуются в своей практической деятельности принципами «коллективизма» и «творчества», соединяя в высшем синтезе требования общинности и индивидуальности. Общая логика всемирной истории направляет социально-исторический процесс от культивирования религиозного духа народов южной цивилизации к самоутверждению социально-политического регламента восточных стран с последующим возвышением западной цивилизации правового индивидуализма и финальным расцветом творческой культуры народов северной цивилизации, определяющей идейной силой которой становится целостность научных знаний.

Этнокультурным ядром северной цивилизации выступает Русский мир в сочетании социальных исканий Украины-Руси, Российской Федерации и Белоруссии. Если «униаты» Украины жаждут «распыления» Руси в западном сообществе, а Кремль хочет превратить Россию в природную кладовую или, говоря точнее, в «выгребную яму» для общего пользования всего глобального социума, то Беларусь пытается утвердить полную самостоятельность Русского мира в претворении будущего путем культивирования передовой науки, на основе научной реконструкции исторического опыта СССР в рациональном обустройстве гармоничной целостности общественной жизни. Идейный спор этих трех исторических проектов – «европейского распила», «выгребной ямы» и «социального сотрудничества» – и определит наше ближайшее будущее.

На путь «коренного» общественно-политического самоопределения в созидании будущего толкает республику Беларусь не только крайне опасная эпидемиологическая ситуация в современном мире, но также «жесткая», совсем не «братская» политика Кремля в поставках для белорусского социума нефтегазовых ресурсов. Нарастающее «энергетическое давление» российского олигархата на белорусскую экономику побуждает ее научно-интеллектуальную общественность более целенаправленно искать новые пути в осмыслении окружающей действительности и роли страны в глобальном социуме.

Нынешняя зависимость белорусского социума от «чужеродной воли» хозяйствующих субъектов РФ может и должна быть преодолена революционным идейным прорывом белорусской научной мысли в постижении фундаментальных законов мировой целостности. Если во времена Минина и Пожарского освобождение Москвы от инородной власти пришло с Востока, то ныне это очищение русской столицы от «иноземного», «торгового духа» должно прийти с Запада: заветный ключ к воротам Московского Кремля должна преподнести русскому народу передовая научная мысль республики Беларусь. Только такая чисто «идейная победа» в научном понимании мировой целостности станет надежной гарантией полного освобождения Русского мира от сегодняшней олигархической «еврокабалы».

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук