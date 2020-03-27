Астраханские таможенники выявили более 170 тысяч пачек нелегальных сигарет

Должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Астраханской таможни совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области проведен таможенный осмотр складских помещений в г. Волжский.

В одном из помещений таможенники обнаружили большое количество картонных коробок с сигаретами, незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС. Общее количество выявленного нелегального товара составило 170 790 пачек, вес – более 3,8 тонн, ориентировочная стоимость превышает 8,5 млн рублей.

Большая часть сигарет (104 340 пачек) согласно информации на упаковке произведена в РФ и маркирована акцизными марками РФ с признаками подделки, остальные не маркированы акцизными марками и согласно штрих-кодам и информации на упаковке были произведены в Гонконге, ОАЭ, Румынии, Италии, Индии, Швейцарии и Белоруссии, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Вся выявленная продукция изъята. ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (хранение и сбыт табачной продукции, не маркированной акцизными марками).