Армия России ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта — главное из сводки генштаба ВСУ:

▪️ВС РФ сосредотачивают усилия на выходе к административным границам Донецкой области и удержании занятой территории.

▪️Армия России ведёт огонь по ВСУ вдоль всей линии фронта, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

▪️Российскими крылатыми ракетами и БПЛА нанесены удары по объектам инфраструктуры в н.п. Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давидов Брод, Мирное и Очаков.

▪️ВС РФ нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили 10 обстрела из РСЗО.

▪️А Глава Штаба обороны Днепра Корбан заявил, что самая сложная ситуация сейчас в Бахмуте:

«Я общался со многими военными, они говорят о том, что в Бахмуте воюют в основном частные военные компании, контрактники. Пока враг там линию фронта не прорвал, наши держат оборону и отбиваются».