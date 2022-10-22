Армия России наступает на Донбассе, ведя огонь по ВСУ по всей линии фронта — главное из сводки генштаба ВСУ:

▪️Российские войска наступают в районах н.п. Бахмут, Озаряновка и Отрадовка.

▪️ВС РФ сосредотачивают усилия на выходе к административным границам Донецкой области и удержании занятой территории.

▪️Армия России ведёт огонь по ВСУ вдоль всей линии фронта, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

▪️ВС РФ нанесли 40 ракетных ударов и совершили запуск 16 БПЛА-камикадзе по объектам инфраструктуры.